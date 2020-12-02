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По Оке в сторону Рязани плывет огромное грязевое пятно

7info

По реке Оке к Рязани приближается огромное грязевое пятно. Об этом сообщает ОкаFM

По данным СМИ, в понедельник, 30 ноября, в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище в Износковском районе. Этот водоём используется как отстойник для глиняного карьера. В результате вода с глиной оказалась сначала в реке Угре, а затем и в Оке. 

В тот же день огромное грязевое пятно добралось по течению до Алексина, 1 декабря оно плыло в районе Серпухова. Эксперты считают, что к Рязани грязь прибудет к субботе. 

Сообщается, что глиняное пятно не опасно ни для человека, ни для обитателей реки. Кроме того, пока оно доплывёт до Рязани, часть глины осядет на дно. Также его разбавит вода из Москвы-реки.

– Поэтому концентрация глины у Рязани, Мурома и Нижнего Новгорода будет уже гораздо ниже, – отмечает СМИ. 

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