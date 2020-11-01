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Опергруппа сообщила свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 11.30 1 ноября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 825 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

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Рязань – 5585, Касимов – 274, Сасово – 228, Скопин – 348, Рыбное – 253, Михайлов – 132, Ряжск – 281, Спасск – 63, Шацк – 63, Клепики – 62, Кораблино – 72, Новомичуринск – 182.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 82;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 62;

Кадомский район – 9;

Касимовский район – 165;

Клепиковский район – 184;

Кораблинский район – 37;

Милославский район – 47;

Михайловский район – 154;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 57;

Путятинский район – 37;

Рыбновский район – 178;

Ряжский район – 47;

Рязанский район – 472;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 94;

Сасовский район – 66;

Скопинский район – 190;

Спасский район – 162;

Старожиловский район – 79;

Ухоловский район – 19;

Чучковский район – 52;

Шацкий район – 71;

Шиловский район – 183.

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