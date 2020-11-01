Опергруппа сообщила свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 11.30 1 ноября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 825 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5585, Касимов – 274, Сасово – 228, Скопин – 348, Рыбное – 253, Михайлов – 132, Ряжск – 281, Спасск – 63, Шацк – 63, Клепики – 62, Кораблино – 72, Новомичуринск – 182.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 82;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 62;
Кадомский район – 9;
Касимовский район – 165;
Клепиковский район – 184;
Кораблинский район – 37;
Милославский район – 47;
Михайловский район – 154;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 57;
Путятинский район – 37;
Рыбновский район – 178;
Ряжский район – 47;
Рязанский район – 472;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 94;
Сасовский район – 66;
Скопинский район – 190;
Спасский район – 162;
Старожиловский район – 79;
Ухоловский район – 19;
Чучковский район – 52;
Шацкий район – 71;
Шиловский район – 183.