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Новый мост через Оку в Рязанской области построят за 6,6 млрд рублей

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал информацию о появлении на сайте Госзакупок документов на подготовку обоснования инвестиций строительства нового моста через Оку в Рязани. 

– Началась реальная работа по реализации «дорожной карты» строительства стратегически важного для Рязанского региона объекта – моста-дублёра через Оку, – приводит его слова пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона отметил, что новый мост значительно улучшит ситуацию на дорогах и транспортную доступность Рязани. Для его строительства привлекут федеральные средства. 

Николай Любимов рассказал, что вопрос строительства моста обсуждался на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым в сентябре текущего года.

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Губернатор поблагодарил обоих за поддержку проекта. 

Начальная стоимость работ по обоснованию строительства – 99,5 млн рублей. Заявки от участников принимаются до конца ноября – начала декабря. 

Примерная стоимость строительства моста через Оку – 6,6 млрд рублей.

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