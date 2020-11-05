Новый мост через Оку в Рязанской области построят за 6,6 млрд рублей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал информацию о появлении на сайте Госзакупок документов на подготовку обоснования инвестиций строительства нового моста через Оку в Рязани.

– Началась реальная работа по реализации «дорожной карты» строительства стратегически важного для Рязанского региона объекта – моста-дублёра через Оку, – приводит его слова пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона отметил, что новый мост значительно улучшит ситуацию на дорогах и транспортную доступность Рязани. Для его строительства привлекут федеральные средства.

Николай Любимов рассказал, что вопрос строительства моста обсуждался на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым в сентябре текущего года.

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Губернатор поблагодарил обоих за поддержку проекта.

Начальная стоимость работ по обоснованию строительства – 99,5 млн рублей. Заявки от участников принимаются до конца ноября – начала декабря.

Примерная стоимость строительства моста через Оку – 6,6 млрд рублей.