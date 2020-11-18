Николай Любимов рассмотрел обращения рязанцев

Во вторник, 18 ноября, Николай Любимов провел личный прием граждан. Обращения губернатор выслушивал в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего за время приема Николай Любимов успел выслушать четырех человек. Так, к главу региона попросили создать условия для занятия спортом в Старожиловском районе. Губернатор Рязанской области поручил Минспорту решить вопрос об открытии футбольной секции в новом ФОКе.
Еще одно обращения также касалось спорта. Сотрудники спортшколы «Юпитер» попросили Любимова оказать дополнительную финансовую помощь на подготовку спортсменов по тхэквондо. Глава региона пообещал рассмотреть такую возможность при распределении бюджета на 2021 год.
Рязанцы также просили о продлении программы профессиональной переподготовки женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.
С серьезной просьбой к губернатору обратилась жительница села Остро-Пластиково Чучковского района. Женщина от имени всех сельчан просила построить в населенном пункте современный фельдшерско-акушерский пункт.