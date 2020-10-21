В Спасском районе заключён под стражу обвиняемый в нападении на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Спасска-Рязанского возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). По ходатайству следствия суд принял решение взять его под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 9 октября на одной из улиц Спасска. Обвиняемый, ранее привлекавшийся к ответственности за такое же правонарушение, попытался открыто похитить телефон у 16-летней девушки. При этом он применил насилие, не опасное для жизни потерпевшей.

– Девушка оказала сопротивление. Кроме того, проходившие вдалеке люди, увидев происходящее, стали громко кричать, – сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Испугавшись, обвиняемый сбежал. Пострадавшая ранее не была с ним знакома, но она сумела описать внешность этого человека оперативникам. Через некоторое время подозреваемого задержали.

В настоящее время правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.