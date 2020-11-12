МЧС сообщило подробности тушения ТРЦ «М5 Молл» в Рязани

По состоянию на 18.45 в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани производится ликвидация открытого горения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, пожар в одном из крупнейших в Рязани торговых центров произошёл в четверг, 12 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 17.15.

По уточнённым данным, эвакуировано 1238 человек. Ранее сообщалось о более 250 эвакуированных. Никто из людей не пострадал.

Размеры здания – 550х140 метров.

В 18.20 пожар был локализован на площади 500 кв. метров, в 18.45 производится ликвидация открытого горения.

– На пожаре работают 15 пожарных автомобилей, 56 человек личного состава Государственной противопожарной службы, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области.