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Квартет «Парафраз» отметит 40-летие на сцене рязанской филармонии

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21 ноября в 17.00 в Рязанской областной филармонии состоится концерт квартета русских инструментов «Парафраз». В честь своего 40-летия музыканты исполнят произведения И. Дунаевского, И. Штрауса, Н. Паганини, А. Пьяццоллы, А. Рождествина, В. Колупаева, А. Хачатуряна, романсы на стихи Г. Лишина, П. Вяземского

Квартет русских инструментов «Парафраз» является одним из самых ярких камерных профессиональных коллективов России, пропагандирующих национальное инструментальное исполнительство.

В составе квартета музыканты-виртуозы: художественный руководитель, заслуженный артист РФ Александр Рождествин (домра малая), заслуженный артист РФ Виктор Колупаев (балалайка прима), заслуженный артист РФ Владимир Иванов (баян), лауреат международных конкурсов Андрей Кулигин (бас-балалайка).

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Особенностью коллектива является харизматичная манера исполнения, уникальный репертуар, который прошел отбор практикой многолетней концертной жизни. За годы существования квартету рукоплескала публика лучших концертных залов России и более 40 стран по всему миру.

В юбилейном концерте примут участие: Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, трио баянистов «Ostinato», ансамбль народной музыки «Ока», заслуженная артистка России Лариса Голикова, солистка Рязанской филармонии Елена Браткова (сопрано), лауреат международных конкурсов Алексей Свиридов (баритон).

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