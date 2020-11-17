Как сэкономить на оплате поездки в общественном транспорте Рязани

В Рязанском Сбере рассказали, как получить скидку на оплату поездки в общественном транспорте Рязани в размере 4 рублей.

Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках). Достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой. Проехать в транспорте по сниженной стоимости можно до 31 декабря 2020 года включительно.

Получить скидку на проезд могут держатели банковских карт МИР любых банков. Оплату проезда можно совершить как физической картой, так и мобильными устройствами с поддержкой технологий Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay. Акция проводится совместно со Сбербанком и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) — ООО «Ресурсы партнеров Рязани», при поддержке администрации города Рязани. Жители Рязани, у которых в настоящий момент времени нет банковских карт МИР, могут подать заявку на ее оформление в Сбербанк Онлайн.