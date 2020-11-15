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КоронавирусНовости РязаниОбщество

К аппаратам ИВЛ подключены 19 рязанцев с коронавирусом

7info

На 18 часов субботы, 14 ноября, в аппаратам ИВЛ были подключены 19 рязанцев с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего на тот момент в рязанских больницах находилось 432 пациента с COVID-19, в том числе 3 детей.

Состояние 44 человек оценивалось медиками как тяжёлое, 19 из них были подключены к ИВЛ. Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 298 пациентов – средней степени тяжести. 

Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы проходят лечение дома. По мнению врачей, они переносят болезнь легче, госпитализация этим людям не требуется. 

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