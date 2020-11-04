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Идеальная планировка

7info

Как выбрать квартиру для комфортной жизни? Чаще всего этот вопрос встает при поиске жилья перед покупкой.

Квартира – это серьезное вложение и, пожалуй, одно из самых дорогих. Поэтому к рассмотрению вариантов своего нового дома стоит подойти ответственно. Помимо района, инфраструктуры, расположения, экологии и других факторов в какой-то момент наступает вопрос планировки.

Так что же включает в себя понятие ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА?

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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЗОНИРОВАНИЕ – ТРИ КИТА, которые должен реализовать каждый застройщик в своих домах для создания правильных квартир.

Функциональность — это польза, которую приносит каждый метр площади.
В идеальной квартире не должно быть пустых или бесполезных пространств. Каждый уголок квартиры выполняет определенную функцию: место для отдыха, для хранения вещей, развлечений и т.п.

Далее один из важных параметров для планировки – рациональная величина жилого пространства. Прежде чем покупать квартиру, нужно объективно оценить, сколько квадратных метров потребуется для каждого проживающего в ней человека. Стоит учитывать возраст, пол, потребности, стиль жизни и характер членов семьи и пополнение в семье в будущем.

И последний важнейший момент – зонирование.

Все зоны и помещения можно разделить на личные и общественные.

Общественные зоны предназначены для общего пользования.
В личные помещения постороннему человеку не попасть. Это укромные пространства отдельных членов семьи.

Удачным считается расположение зон, когда общественные находятся ближе к входу в квартиру, соответственно, личные – дальше от входа.

Оптимальное планировочное решение должно отвечать определенным принципам. Один из наиболее удобных вариантов — покупка квартиры со свободной планировкой. Подобные помещения представлены в новостройках, возведенных по монолитному принципу. В такой квартире можно реализовать любые задумки и фантазии.

Свободная планировка — позволяют самостоятельно организовывать внутреннее пространство. Из ограничений – только санузел и кухня, в которых уже проведены коммуникации. Такая планировка дает вам возможность создать идеальное жилье, основываясь на собственных желаниях.

Именно такие планировки предлагает VELLCOM group, позволяя выбрать и купить квартиру своей мечты!

На выбор в VELLCOM доме на Ленкома представлено 29 видов свободных планировок, которые тщательно продуманы для удобства будущих жильцов. Большинство квартир имеют 2 санузла и помещение свободного назначения, которое можно использовать как гардеробную или кладовую.

За квартирой своей мечты только в VELLCOM group! С заботой о Вас!

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