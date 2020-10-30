Госавтоинспекция проведёт в Рязани масштабные рейды

В пятницу, 30 октября, а также в ближайшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязани и области масштабные рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В первую очередь контроль будет усилен за водителями, которые сели за руль в нетрезвом виде. В ГИБДД напомнили, что за это нарушение предусмотрен штраф в 30 тыс рублей, а также лишение прав. В случае повторного наступает уже уголовная ответственность.

Также сотрудники Госавтоинспекции просят рязанцев проявлять гражданскую позицию и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64.