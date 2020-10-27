Во вторник, 27 октября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении блок из четырех законопроектов, которые вносят изменения в 5 кодексов (Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), а также более чем в сто законов.

Инициированные Президентом изменения приводят действующее законодательство в соответствие с нормами Конституции о недопустимости применения правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина отметила, что данные законопроекты имеют принципиально важное значение.

– Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов смогут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции, – рассказала парламентарий.