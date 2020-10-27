Вторник, 27 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВласть

Елена Митина прокомментировала новые законопроекты, принятые Госдумой

7info

Во вторник, 27 октября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении блок из четырех законопроектов, которые вносят изменения в 5 кодексов (Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), а также более чем в сто законов.

Инициированные Президентом изменения приводят действующее законодательство в соответствие с нормами Конституции о недопустимости применения правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина отметила, что данные законопроекты имеют принципиально важное значение. 

–  Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов смогут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции, –  рассказала парламентарий.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На выплаты рязанским медикам выделили дополнительно 140 миллионов

Новости Рязани
27 октября комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение для Рязанской дополнительных средств. Деньги направят из резервного фонда Правительства...
Узнать больше

Журналист Алексей Пивоваров приехал в Рязань

Новости Рязани
Журналист снимает в Рязани очередную передачу для своего канала «Редакция» на YouTube. В Рязани Пивоваров и его съёмочная группа пробудут до вечера.
Узнать больше

Представители рязанской мэрии встретились с жильцами аварийного дома в поселке Строитель

Администрация
В понедельник, 26 октября, рязанские депутаты, руководители управления энергетики и ЖКХ, представители структурных подразделений встретились с жителями аварийного дома в поселке Строитель,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский театр кукол побывал с гастролями в Твери

Культура
В рамках детско-юношеского направления «Больших гастролей» на сцене Тверского театра кукол прошли показы спектаклей «Гуси-лебеди» и «Сказка о мёртвой царевне».
Узнать больше

В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Новости Рязани
С завтрашнего дня россияне будут обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Узнать больше

На берегу Оки в Рязани археологи нашли фрагменты скульптур

Культура
По предположению руководителя Рязанской археологической экспедиции Василия Конова, эти статуи могли стоять в Торговом городке.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Акценты
Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+