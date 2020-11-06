Елена Митина оценила качество благоустройства дворовой территории в городе Михайлове

В пятницу, 6 ноября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила город Михайлов и совместно с главой администрации Михайловского района Евгением Сидоровым осмотрела дворовую территорию МКД №№8,10,11,13,15,17 по ул. Лавренева, благоустроенную в текущем году в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В ходе работ были заасфальтированы проезды между домами с устройством пешеходных дорожек, построены деревянные заборы, смонтированы детская игровая и спортивная площадки, установлены беседки для отдыха, скамейки и урны, произведено устройство уличного освещения, оборудованы места для сушки белья, у подъездов домов установлены фигуры персонажей из полюбившихся мультфильмов. Из бюджетов всех уровней на эти цели было выделено 19,5 млн. руб.

– Это яркий пример того, каким должно быть благоустройство дворовых территорий. Здесь все сделано для того, чтобы людям было комфортно жить и отдыхать, учтены потребности всех жителей, – отметила Елена Митина.