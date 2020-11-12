Число заразившихся коронавирусом в Рязанской области превысило 12 тысяч

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Рязанской области превысило 12 тысяч. Об этом говорится в сообщении оперативной группы регионального правительства.

На 11.30 четверга, 12 ноября, в Рязани и области официально подтверждено уже 12 тыс 2 случая заражения COVID-19.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 5076 человек. На втором месте по числу заболевших идёт возрастная группа от 18 до 45 лет – 3519 заражённых.

Коронавирус диагностирован у 2072 человек – от 65 до 80 лет, 448 – старше 80 лет и 887 детей. Возраст заразившихся детей – от 0 до 18 лет.