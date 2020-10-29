Больница им. Семашко предлагает пройти тестирование на коронавирус

Уважаемые пациенты, в отделении платных услуг больницы им. Семашко вы можете пройти тестирование для выявления антител класса Ig G и Ig M к коронавирусу. Данное исследование позволяет определить наличие антител в организме. Иммуноглобулин M показывает, что на данный момент человек болен коронавирусной инфекцией. Наличие иммуноглобулина G свидетельствует о том, что человек перенес данное заболевание, и у него появился к нему иммунитет.

Исследования проводятся с использованием тестов фирмы «Вектор Бэст», г. Новосибирск. Мы провели тестирование пациентов в острой стадии болезни и на этапе выздоровления. Результаты показали высокую достоверность тестов.

Стоимость теста на один иммуноглобулин составляет 795 рублей, стоимость забора крови – 130 рублей. Исследование может пройти любой желающий в кабинете № 29, корпус № 5 (2 этаж), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 до 10 утра.