18 рязанцев с коронавирусом подключили к аппаратам ИВЛ

Региональная опергруппа обновила информацию о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18 часов 22 ноября в больницах Рязанской области находятся 435 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них двое — дети.

Состояние 67 человек, госпитализированных с коронавирусом, врачи оценивают как удовлетворительное. 325 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. 43 человека — в тяжёлом состоянии. Из них 18 подключили к аппаратам ИВЛ.

У остальных заражённых болезнь протекает в лёгкой форме. Они соблюдают карантин и лечатся дома.