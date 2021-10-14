Новости Рязани сегодня: 14 октября

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей 14 октября. Что произошло в Рязанской области, стране и мире в этот день?

Убийство 15-летнего подростка под Рязанью. Что известно?

Вечером 13 октября оперативники обнаружили труп пропавшего 15-летнего подростка. Его искали с 8 октября.

По подозрению в убийстве задержаны 52-летний отчим подростка со своей 28-летней сожительницей. По версии следствия, смерть потерпевшего наступила в ходе совершения культового обряда. Задержанный мужчина представил свою версию произошедшего. Он рассказал, что инициативу в расправе над юным рязанцем в свои руки взяла его сожительница. Она вооружилась гаечным ключом, ножом. Всё для того, чтобы вырезать на теле юноши «оккультный символ».

Мужчина попросил подельницу не убивать ребёнка, однако та проломила жертве голову «монтажкой». По словам задержанного, убийство произошло в комнате мальчика. После того, как он обнаружил труп, у своей любовницы он поинтересовался, почему та не вырезала на теле мальчика оккультный символ. Однако женщина сообщила, что на мёртвых детях магия не работает.

Подозреваемой в убийстве ребёнка оказалась известная спортсменка. Три раза она становилась чемпионкой России по ачери-биатлону.

В посёлке Стенькино, где жил погибший мальчик, не верят в оккультное убийство. Они выдвинули свои версии произошедшего. Также они отметили, что не замечали за отчимом подростка подобных наклонностей. Однако обыск в квартире мужчины указывает на обратное: следователи обнаружили оккультную литературу и заготовки кукол вуду.

Рязанской области с 13 октября подписывает Горячкина

Постановление губернатора Рязанской области о введении карантина по африканской чуме свиней в Рыбновском районе от 13 октября подписала заместитель председателя правительства региона Светлана Горячкина.

Напомним, сейчас губернатор Николай Любимов находится в отпуске. Документы от 12 октября вышли за подписью вице-губернатора Михаила Семёнова. Карантин по АЧС введён на 14 дней на холодильную камеру № 2 холодильного корпуса в составе комплекса «Склад замороженных продуктов» у села Ходынино.

Число рязанцев, желающих привиться от коронавируса, выросло втрое

За последние шесть дней иммунизацию прошли почти 15 тысяч человек. Второй компонент получили 3 тысячи рязанцев, 5 тысяч ревакцинировались.

Для ревакцинации используется вакцина «СпутникЛайт», тем кто вакцинируется первый раз предлагают «ГамКовидВак» (Спутник V) и «ЭпивакКорона».

Мэрия объяснила, почему не всем рязанцам пересчитали плату за отопление

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с перерасчётом платы за отопление для жителей города.

Напомним, после подписания постановления о пуске отопления тепло начало поступать в дома рязанцев. Кому-то дали раньше, кому-то позже. Начисление же проводилось со дня официального подписания постановления. В итоге некоторые рязанцы получили счета за те дни, когда фактически тепла в их квартирах не было. Мэрия пообещала, что автоматически будет произведён перерасчёт платы за октябрь, но оказалось, что сделано это не для всех.

Администрация пояснила, что факт подачи тепла фиксируется двусторонним актом, подписанным МУП «РМПТС» и управляющей организацией. Именно этот документ и является основанием для пересчёта платы.

На момент начисления за октябрь в абонентский отдел поступили не все акты. В итоге люди получили уведомление о полной оплате. Им должны пересчитать стоимость отопления уже в ноябре.

Рязанский перинатальный центр временно закроют

В Рязани временно закроют Областной клинический перинатальный центр. Информация об этом появилась на сайте медучреждения.

В перинатальном центре будут проводить плановую санитарную обработку. Она начнётся 15 октября и завершится 31 октября.

Рожениц просят учитывать эту информацию.