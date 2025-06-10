Новосибирские кардиохирурги достали камень из сердца 3-месячной девочки

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Центра Мешалкина, Новосибирск) успешно удалили из сердца младенца каменистую опухоль, занимавшую практически всю полость органа. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Риск гибели ребёнка был крайне высок — как при проведении операции, так и при отказе от неё. Однако врачам удалось практически невозможное: девочка выписана домой со стабильно работающим сердцем и благоприятным прогнозом.

Во время планового УЗИ сердца у трёхмесячной девочки из Приморского края врачи обнаружили утроенное увеличение размеров органа. Причина выявилась сразу — гигантская врождённая опухоль. Врачи до сих пор не могут объяснить, как ребёнку удавалось жить с такой патологией: у малышки были лишь незначительные нарушения сердечного ритма.

«Это случай из ряда вон, — говорит кардиолог Алёна Каук. — Полость левого желудочка оставалась настолько маленькой, что это должно было вызвать тяжёлую сердечную недостаточность. Когда девочку доставили в наш центр, её состояние начало быстро ухудшаться. Пациентку сразу поместили в реанимацию».

Удаление опухоли было единственным шансом на спасение, но её огромные размеры делали планирование операции крайне затруднительным. Неизвестны были природа новообразования, его точное происхождение и объём ткани, которую можно безопасно удалить. Современные методы диагностики — КТ, МРТ, УЗИ — не позволили точно определить границы опухоли, а также расположение жизненно важных анатомических структур, таких как коронарные артерии.

Телемедицинский консилиум с участием специалистов Центра Шумакова и Центра Рогачёва пришёл к выводу, что даже проведение биопсии для определения типа опухоли сопряжено с крайне высоким риском. Тем не менее, по жизненным показаниям и с согласия родителей было принято решение выполнить минимально инвазивную эндоваскулярную биопсию.

Во время процедуры риски реализовались — произошла остановка сердца. Запустив сердце юной пациентки, врачи приняли единственно возможное решение — экстренно начать открытую операцию.

Опираясь только на зрение и профессиональный опыт, сердечно-сосудистые хирурги Юрий Кулябин и Илья Сойнов нашли безопасный доступ к опухоли, выполнили биопсию и немедленно начали удаление видимой части новообразования.

Выяснилось, что опухоль находилась в толще межжелудочковой перегородки и постепенно раздвигала её, заполняя полости сердца от верхушки до самого основания. После извлечения большей части образования в перегородке образовалась полость размером с желудочек. Хирургам удалось соединить её с правым желудочком и восстановить нормальную гемодинамику.

В результате операции был восстановлен нормальный объём сердечных камер, а также устранены опасные нарушения ритма.

«Мы впервые столкнулись с удалением такого объёма ткани из столь маленького сердца — опухоль была буквально каменной на ощупь, — рассказывает Юрий Кулябин. — Мы готовились к тому, что могут развиться тяжёлые осложнения, включая слабость желудочков и неблагоприятный исход в послеоперационном периоде. Но этого не произошло — наша маленькая пациентка вновь всех удивила».

Первичное гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная. Остаточная её часть, оставшаяся у стенки левого желудочка, может со временем регрессировать под действием подобранной терапии. Повторных вмешательств, по всей вероятности, не потребуется — прогноз остаётся благоприятным.