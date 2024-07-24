Среда, 24 июля, 2024

Новолуние 4 августа побудит в каждом знаке Зодиака новые желания

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

Новолуние в астрологии символизирует зарождение нового цикла, наполненного энергией обновления и начала. Эта фаза Луны открывает новые возможности и вдохновляет каждый знак Зодиака на свежие начинания.

Новолуние в августе приходится на 4-е число. Какие чувства и ощущения оно побудить в каждом из нас? В новом прогнозе для 7info разбирается астролог Nadya Zvezdnaya.

Овен

Новолуние принесёт вам усиленное влечение к партнеру, что благоприятствует началу романтических отношений. Жажда культурных развлечений, таких как концерты, кино, боулинг и рестораны, будет велика. Однако остерегайтесь азартных или рискованных ситуаций.

Телец

Новолуние 4 августа пробудит желание улучшить жилищные условия. Ремонт, укрепление семейных уз, исследование родословной и семейной истории станут главными темами этого периода.

Близнецы

Новолуние 4 августа принесёт много суеты и умственной активности. Впереди много дел, поездок и желание начать изучать что-то новое. Также вы можете оказаться вовлечёнными в дела близких и родственников.

Рак

Новолуние 4 августа предоставит возможности для финансового роста и начала новых доходных проектов. Это хорошее время для пересмотра своих ценностей и способов заработка.

Лев

Новолуние 4 августа станет временем для начала новых личных проектов, работы над собой и изменений во внешности. Прилив энергии и желание заново представить себя миру будут ощутимы.

Дева

Новолуние 4 августа побудит вас к внутренним размышлениям и духовным практикам, а также завершению старых дел. Можете почувствовать необходимость в уединении и отдыхе.

Весы

Новолуние 4 августа усилит ваши социальные связи, участие в групповых проектах и организациях. Возможны новые дружеские знакомства или улучшение существующих отношений.

Скорпион

Новолуние ознаменует начало новых карьерных проектов, достижение общественного признания и постановку долгосрочных целей. Возможно повышение на работе или изменение профессионального пути.

Стрелец

Новолуние 4 августа – время для расширения горизонтов через обучение или путешествия. Начало новых философских или духовных поисков и интерес к иностранным культурам будут на пике. Возможно, придётся решать юридические вопросы.

Козеро

Новолуние 4 августа предоставит возможности для финансовых инвестиций и решения вопросов наследства или общих ресурсов. Этот период также благоприятен для глубоких внутренних трансформаций.

Водолей

Новолуние 4 августа – время для начала новых деловых или личных связей и улучшения существующих отношений. Важные контракты и сотрудничество будут в центре внимания.

Рыбы

Новолуние 4 августа – отличное время для улучшения рабочих процессов, введения режима здоровья, занятий фитнесом, внедрения новых привычек в повседневную жизнь. Возможны изменения в рабочей среде.

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