-3.6 C
Рязань
Понедельник, 10 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Ночью в Рязани поймали нетрезвого водителя

7info

Ночью в Рязани сотрудники ППС задержали нетрезвого водителя, сообщила 10 января пресс-служба регионального УМВД.

Неуверенно двигавшийся по дороге «Опель Зафира» полицейские заметили на улице Островского. После неоднократных требований прекратить движение, автомобиль остановился на улице Полетаева.

За рулём находился 49-летний житель Рязани с признаками алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, предложившие нарушителю пройти медицинское освидетельствование. Он ответил отказом.

Реклама

На рязанца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Правонарушение грозит штрафом в 30 тысяч рублей в с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,868ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img