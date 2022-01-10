Ночью в Рязани поймали нетрезвого водителя

Ночью в Рязани сотрудники ППС задержали нетрезвого водителя, сообщила 10 января пресс-служба регионального УМВД.

Неуверенно двигавшийся по дороге «Опель Зафира» полицейские заметили на улице Островского. После неоднократных требований прекратить движение, автомобиль остановился на улице Полетаева.

За рулём находился 49-летний житель Рязани с признаками алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, предложившие нарушителю пройти медицинское освидетельствование. Он ответил отказом.

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На рязанца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Правонарушение грозит штрафом в 30 тысяч рублей в с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.