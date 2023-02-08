Ночью городские тротуары Рязани обработают от наледи

В ночь с 8 на 9 февраля Дирекция благоустройства обработает от гололеда тротуары на улицах Затинная, Садовая, Яхонтова, Чапаева, Кудрявцева, Павлова, Щедрина, Касимовское шоссе, Зубковой, Урицкого, проезд Яблочкова, Тимакова, Чкалова, Весенняя, Октябрьский городок, Военных Автомобилистов, Мервинская, Крупской, Костычева, Новаторов и в Гвардейском сквере.

Механизированная уборка снега и наледи будет осуществляться на улицах Интернациональная, Сенная и Молодцова.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями, сообщила пресс-служба администрации Рязани.