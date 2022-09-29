Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Николай Валуев показал пришедшую ему повестку

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Фото из Телеграм канала Николая Валуева

Бывший боксёр, а ныне парламентарий Николай Валуев показал повестку в военкомат, которую он получил. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как следует из документа, повестку отправили депутату Госдумы ещё до начала частичной мобилизации.

Журналистам Николай Валуев заявил, что планирует посетить военкомат. Позже в его Telegram канале появилось фото повестки.

Николай Валуев: «Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет — пойду. В военкомате буду после пленарных недель»

Явиться по повестке депутат должен был 15 сентября. В документе сказано, что Валуева вызвали для уточнения сведений и внесения изменения в документы воинского учёта.

Николай Валуев показал пришедшую ему повестку
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