Николай Любимов встретился с активистами Шиловского района

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Николай Любимов во время рабочей поездки в Шиловский район встретился с местными активистами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор посетил двор на улице Береговой. Объект благоустраивается силами ТОС «Добрынинский городок» вместе с местной администрации. В 2017 году во дворе уложили асфальт и установили детскую площадку, а в 2018 оборудовали баскетбольное и футбольное поле, приобрели спортинвентарь. В 2019 году установили площадку для детей младшего возраста.

Активисты также планируют принять участие в региональной программе поддержки местных инициатив, чтобы оборудовать во дворе сценическую площадку, сделать современное покрытие на спортплощадке, тематический уголок для детей и многое другое.

— Встречи с людьми помогают понять, где и какие конкретно проблемы еще не решены, какая требуется помощь, — отметил Николай Любимов.

Жители спросили, можно ли получить денежную поддержку для покупки швейной машинки и тканей. Губернатор сказал, что действующие условия соцконтракта этого не предусматривают, но выход найти можно.

— Мы стараемся найти возможность помочь индивидуально каждому, кто обратился за помощью. Проблему можно и нужно решить. Министерство труда и социальной защиты совместно с министерством промышленности и экономического развития проработают этот вопрос. Варианты оказания индивидуальной поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, есть. И она будет оказана, – подчеркнул Николай Любимов.

Активисты поведали, что Мосоловское сельское поселение поддерживает старост в рамках программы по развитию местного самоуправления. Жители уточнили, есть ли возможность стимулировать эту деятельность из областного бюджета.

Николай Любимов сообщил, что такие целевые субсидии будут выделяться и дальше, кроме того, рассматриваются дополнительные возможности оказания поддержки их важной работы.