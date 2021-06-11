Николай Любимов вручил паспорта юным рязанцам

День России олицетворяет наше национальное единение, общую ответственность за настоящее и будущее Родины, – сказал губернатор, обращаясь к рязанцам. Частью всего этого теперь полноправно становитесь и вы. Ваши имена вписаны в главные документы граждан страны с великой историей. На вас, вашу активность, целеустремленность и талант возложены большие надежды.