Николай Любимов вручил паспорта юным рязанцам

11 июня в региональном правительстве прошла церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню России. Документы вручил губернатор Николай Любимов.
Паспорта получили 48 лучших школьников региона. Это отличники учёбы, спортсмены, волонтёры, активисты.
Школьникам глава региона пожелал достойно нести звание гражданина России и никогда не забывать о своей малой родине.
Помните, что вы не только россияне, но и рязанцы. Уверен, что вы добьетесь больших успехов и внесете свой вклад в развитие родного края, – сказал он.