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Четверг, 21 октября, 2021
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Николай Любимов: Важно, чтобы отремонтированные по нацпроекту дороги служили долго

7info7

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В Ряжском районе завершён ремонт участка дороги  Ряжск – Журавинка – Салтыки – Кузьминка, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Протяжённость участка – более 6 км. Работы проведены от федеральный трассы «Каспий» до поворота на Милославское. Здесь располагается множество социально значимых объектов: школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Дорогу отремонтировали с помощью холодной регенерации, асфальт уложен в два слоя. Рабочие отремонтировали водопропускные трубы. Удалось установить новые дорожные знаки, нанесена разметка, обновлены остановочные павильоны.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на то, что в этом году в целом выполнен большой объем дорожных работ, вложены значимые средства.

Отсюда и строгий контроль: депутатский и общественный, – отметил глава региона. – И конечно, повышенные требования к качеству выполняемых работ. Важно, чтобы отремонтированные дороги служили долго. Как минимум в течение гарантийного срока, который дают подрядные организации.

Отметим, что по нацпроекту в Ряжском районе отремонтировано более 16 км автодорог.

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