Николай Любимов: В Рязанской области для борьбы с COVID-19 всё есть, включая оборудование

4 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил на пленарной сессии VI ежегодного форума «Биотехмед» в Геленджике.
Глава региона отметил в своём докладе, что сейчас уровень работы в рамках борьбы с COVID-19 значительно выше, чем в начале пандемии. Регион поддерживает федеральный центр и Минпромторг. Благодаря этой поддержке удалось оснастить медучреждения всем необходимым.
По его словам, в регионе продолжается разъяснительная работа о необходимости прохождения вакцинации. Активно прививаются рязанцы старше 65 лет, трудовые коллективы организаций и предприятий, работники учреждения социальной сферы. Губернатор особенно позитивно оценил данные показатели в организациях с вертикально интегрированной системой управления, в том числе входящие в Госкорпорацию «Ростех».
Отметим, что форум «Биотехмед» – главная площадка по обсуждению актуальных вопросов развития фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения в России. Ключевые темы форума – государственный проект «Санитарный щит» и Стратегия «Фарма-2030», разработанная Минпромторгом России.