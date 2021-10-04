Николай Любимов: В Рязанской области для борьбы с COVID-19 всё есть, включая оборудование

4 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил на пленарной сессии VI ежегодного форума «Биотехмед» в Геленджике.

Глава региона отметил в своём докладе, что сейчас уровень работы в рамках борьбы с COVID-19 значительно выше, чем в начале пандемии. Регион поддерживает федеральный центр и Минпромторг. Благодаря этой поддержке удалось оснастить медучреждения всем необходимым.

У нас более 40 предприятий оперативно перестроились на выпуск средств индивидуальной защиты, костюмов, антисептиков. Наши предприниматели до сих пор успешно этим занимаются. У нас создан необходимый запас, причем выбор материалов для использования достаточно широкий. Сейчас мы точно не чувствуем серьезных рисков на ближайшую или отдаленную перспективу. В регионе для борьбы с COVID-19 всё есть, включая оборудование, — сказал Любимов.

По его словам, в регионе продолжается разъяснительная работа о необходимости прохождения вакцинации. Активно прививаются рязанцы старше 65 лет, трудовые коллективы организаций и предприятий, работники учреждения социальной сферы. Губернатор особенно позитивно оценил данные показатели в организациях с вертикально интегрированной системой управления, в том числе входящие в Госкорпорацию «Ростех».

Отметим, что форум «Биотехмед» – главная площадка по обсуждению актуальных вопросов развития фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения в России. Ключевые темы форума – государственный проект «Санитарный щит» и Стратегия «Фарма-2030», разработанная Минпромторгом России.