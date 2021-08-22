Николай Любимов: Триколор – один из главных символов Родины

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с праздником.

Уважаемые жители Рязанской области! День государственного флага – значимый для всех нас праздник. Он помогает укреплять единство нашего народа, в основе которого – гордость за страну, ее славную историю, великие свершения и победы земляков.

Триколор – один из главных символов Родины, символ мощи и независимости нашего государства. Он знаменует важнейшие успехи и достижения России на международной арене, укрепляет в людях чувство патриотизма и национального достоинства, стремление внести достойный вклад в развитие Отечества, малой родины.



Благодарю жителей Рязанской области за добросовестный созидательный труд, ответственную гражданскую позицию, активное участие в проектах, направленных на сохранение богатого исторического и культурного наследия страны и региона, на создание комфортных условий для жизни наших граждан.

Убежден, что вместе мы добьемся поставленных целей и обеспечим динамичный рост экономики, социальной сферы, укрепим статус России как сильного и процветающего государства.

Крепкого здоровья вам, счастья, неиссякаемой энергии для достижения новых значимых успехов, мира и благополучия!