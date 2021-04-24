Николай Любимов поучаствовал в субботнике в рязанской Новопавловской роще

24 апреля по всей России проходят субботники. Не стала исключением и Рязань. Здесь субботники прошли на различных локациях, одной из них стала Новопавловская роща. Мероприятие посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Субботники в Рязани и области проводятся уже несколько недель. По словам губернатора, убирать территории будут до тех пор, пока не приведут их в порядок.
В рамках субботника в Новопавловской роще губернатор встретился с представителями ТОС «Новопавловский плюс», «На Шевченко», «Радуга» и «Линейный». Активисты высказали потребность в благоустройстве местного пруда и усилении контроля за парком по вечерам.
Также он добавил, что диалог и встречи с активистами будут продолжены.
К слову, в этом году Новопавловская роща вошла в список пространств, предложенных для рейтингового голосования для дальнейшего благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование ща общественные пространства пройдёт с 26 апреля по 30 мая на сайте платформы 62.gorodsreda.ru. Проголосовать можно через подтверждённую запись в «Госуслугах» или по подтверждённому номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».