Николай Любимов поучаствовал в субботнике в рязанской Новопавловской роще

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24 апреля по всей России проходят субботники. Не стала исключением и Рязань. Здесь субботники прошли на различных локациях, одной из них стала Новопавловская роща. Мероприятие посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Муниципалитет за короткое время после зимы убрать всё мгновенно не может. Для этого необходимо большое количество рук и техники. Когда рязанцы неравнодушно относятся к территориям, где живут, это дорогого стоит, — отметил глава региона, оценивая активность горожан. – Люди приходят, убирают территорию с помощью муниципалитета и потом не сорят там, ведь приложили к уборке свои силы.

Субботники в Рязани и области проводятся уже несколько недель. По словам губернатора, убирать территории будут до тех пор, пока не приведут их в порядок.

Это нужно сделать уже сейчас, в мае, чтобы люди смогли проводить лето в комфорте. Ещё очень много работ в дальнейшем необходимо провести по благоустройству, заделке ям, ремонту дорог, общественных пространств, дворов, — добавил он.

В рамках субботника в Новопавловской роще губернатор встретился с представителями ТОС «Новопавловский плюс», «На Шевченко», «Радуга» и «Линейный». Активисты высказали потребность в благоустройстве местного пруда и усилении контроля за парком по вечерам.

С ТОС очень эффективно работать, потому что в них входят неравнодушные люди, которые выражают волю самого населения, знают все проблемы на местах. Причем не просто знают, а участвуют в их решении. Безусловно, то о чем они говорят, нужно сделать в первую очередь, — отметил Любимов.

Также он добавил, что диалог и встречи с активистами будут продолжены.

К слову, в этом году Новопавловская роща вошла в список пространств, предложенных для рейтингового голосования для дальнейшего благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование ща общественные пространства пройдёт с 26 апреля по 30 мая на сайте платформы 62.gorodsreda.ru. Проголосовать можно через подтверждённую запись в «Госуслугах» или по подтверждённому номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».