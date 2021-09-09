Николай Любимов осмотрел многоквартирный дом в Скопине для переселения граждан из аварийного жилья

В четверг, 9 сентября, Николай Любимов осмотрел многоквартирный дом в Скопине, который предназначен для граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В пятиэтажке на улице Пирогова предусмотрено утепление наружных стен, индивидуальное теплоснабжение, современная отделка помещений. Строительные работы велись около года. Сейчас первая очередь дома уже сдана в эксплуатацию. В него будут переселены 29 семей (72 человека) из четырех аварийных домов. Общая стоимость приобретенных помещений составляет 59,1 млн. рублей. Вторая очередь будет введена в октябре.

— У нас только того жилья, которое было признано аварийным уже до 1 января 2021 года, порядка 70 000 кв. м. Надо сделать всё, чтобы оно максимально попало в программу по переселению. Это то, чего многие люди ждали десятилетиями, — отметил Николай Любимов.

Губернатор поручил проработать вопрос ремонта двора и обустройства системы водоотведения у одного из соседних многоквартирных домов на улице Пирогова. С просьбой об этом к нему обратились местные жители.