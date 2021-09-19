Рязанский губернатор и его супруга проголосовали на выборах в Госдуму РФ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой Оксаной Любимовой проголосовали на выборах в Госдуму РФ. На участок они прибыли в финальный день трëхдневного голосования, 19 сентября.

Семья главы региона традиционно проголосовала в рязанском 4-м лицее (участок 1025). Туда Николай и Оксана Любимовы прибыли к 10.30.

Глава региона поинтересовался у работников участковой комиссии и наблюдателей, как проходит голосование. А затем поделился своим мнением о ходе выборов в Госдуму.

— Три дня нужны для того, чтобы людям было удобно. За три дня те, кто хочет проголосовать, обязательно найдут время. Я пришёл голосовать в воскресенье, потому что в пятницу и субботу приходилось наблюдать, как открываются и работают участки, – сказал Любимов.

По словам губернатора, уже сейчас можно сделать вывод, что выборы проходят в регионе корректно. Серьезных нарушений нет, а с небольшими недочëтами удаётся оперативно разобраться.