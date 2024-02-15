Четверг, 15 февраля, 2024

Никола Студёный 17 февраля: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не упустить счастье?

Автор: 7info7

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17 февраля в народе отмечают праздник Николы Студёного. Название праздника связано с днём памяти исповедника Николая, игумена Студийского в православной церкви.

Святой родился на Крите в благочестивом семействе. В 10 лет мальчика отдали в монастырское училище Студийской обители. Через 6 лет там его постригли в монахи. Во времена гонений христиан Николай вместе с Феодором Студитом попадал в темницы и терпел избиения. Несмотря на жестокое обращение, он продолжал проповедовать христианство.

Что принято и нельзя делать 17 февраля?

17 февраля стоит заняться делами по дому. Считалось, что женщинам домашний труд принесёт семейное счастье и спокойствие. Мужчинам стоит посвятить день ремонту. Начатая сегодня стройка обернётся благоприятным результатом.

Дент 17 февраля благоприятен для гаданий, обрядов и различных ритуалов. Поэтому, если в вашей жизни не хватает чего-либо, можете прибегнуть к магии.

На Николу Студёного нельзя мыться. В противном случае смоешь с себя всё счастье. Веселиться тоже не стоит. Иначе можно попасть под негативное влияние нечистой силы.

В день Николы Студёного нельзя ходить в лес. В это время там проходят звериные свадьбы, и они крайне небезопасны для человека.

17 февраля нельзя приближаться к бездомным псам. Символом этого дня считается волк, который мог на Николу вселиться даже в безобидную на вид собаку. А этот лесной зверь даже обыкновенный доброжелательный жест человека воспринимает как нападение.

Не стоит надевать 17 февраля красную яркую одежду, которая может выделить в толпе. Из-за наступивших морозов орудует нечисть, а ярким образом можно привлечь её в свой дом.

Народные приметы 17 февраля

  • Длинные ветки ели сгибаются к земле — будет метель;
  • Лиственный лес будто бы почернел — к оттепели;
  • Туман стелется низко по земле — будет оттепель, возможен снегопад;
  • Туман держится достаточно высоко — погода улучшится;
  • Вороны раскаркались над крышей — к холоду.

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