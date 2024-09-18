Среда, 18 сентября, 2024

Никитин оценил готовность Дворца культуры и искусств в Московском районе Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Капитальный ремонт с реконструкцией Дворца культуры и искусства в Московском районе Рязани выходит на завершающий этап. Подробности сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Работы по стенам, кровле, установке вентиляционной системы и остеклению завершены. Внутренняя отделка помещений, установка витражей и благоустройство прилегающей территории находятся на финальной стадии — уже установлены ограждения и бордюры, осталось только уложить тротуарную плитку.

Заключён договор на оснащение сцены концертного зала. Общая готовность здания к вводу в эксплуатацию составляет 80%, подрядчики опережают план, отметил Никитин.

В ноябре во Дворце начнутся репетиции оркестров, ансамблей и студий, к Новому году откроются все ранее действовавшие, а также новые секции для детей и взрослых. Кроме того, появится досуговая афиша.

Как и планировалось, несколько помещений и репетиционных залов Дворца будут выделены для занятий студентов очной формы обучения Рязанского филиала МГИК. Это будут студенты, обучающиеся по направлениям «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и «Руководство хореографическими коллективами».

Никитин оценил готовность Дворца культуры и искусств в Московском районе Рязани
Никитин оценил готовность Дворца культуры и искусств в Московском районе Рязани

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