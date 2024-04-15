Никита Водопол: традиции, запреты и приметы

16 апреля в народном календаре восточных славян отмечается Никита Водопол. Этот день знаменует собой пробуждение водяного после зимы.

Традиции:

Умилостивить водяного: В этот день принято было задабривать водяного, чтобы он был благосклонен к людям и скоту. Для этого ему бросали в воду хлеб, блины, яйца, мясо.

В этот день принято было задабривать водяного, чтобы он был благосклонен к людям и скоту. Для этого ему бросали в воду хлеб, блины, яйца, мясо. Заговор от водяного: Существовали специальные заговоры, которые люди читали, чтобы защитить себя и своих близких от проделок водяного.

Существовали специальные заговоры, которые люди читали, чтобы защитить себя и своих близких от проделок водяного. Гадание на воду: Девушки гадали на воде: бросали в воду венок, чтобы узнать, за кого выйдут замуж.

Девушки гадали на воде: бросали в воду венок, чтобы узнать, за кого выйдут замуж. Песни и хороводы: Молодежь водила хороводы, пела песни о весне и пробуждении природы.

Запреты:

Нельзя купаться: Считалось, что в этот день водяной особенно активен и может утащить под воду купающихся.

Считалось, что в этот день водяной особенно активен и может утащить под воду купающихся. Нельзя ругаться и ссориться: Считалось, что водяной не любит шум и ругань, и может за это наказать.

Считалось, что водяной не любит шум и ругань, и может за это наказать. Нельзя оставлять без присмотра детей: Водяной мог утащить их под воду.

Народные приметы:

Если на Никиту Водопол дождь: будет хороший урожай.

будет хороший урожай. Если на Никиту Водопол гром: будет много орехов.

будет много орехов. Если на Никиту Водопол туман: будет много рыбы.

будет много рыбы. Если на Никиту Водопол мороз: будет холодное лето.

Никита Водопол — это не только день народных примет и суеверий, но и день, когда люди могли единиться с природой, задабривать ее духов и просить о благополучии.