Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что дни Владимира Зеленского на посту президента Украины сочтены. По его мнению, украинскому лидеру стоит готовиться к завершению политической карьеры.
Депутат также отметил, что попытки Киева давить на Запад и шантажировать его уже не работают. Если прошлое руководство США могло реагировать на такие методы, то нынешняя администрация, по словам Толмачева, раздражена «наглым тоном» и постоянными просьбами о помощи.
Толмачев подчеркнул, что Россия не оставит без внимания действия Зеленского.
Ранее Зеленский неоднократно подвергался критике как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Теперь, по мнению Толмачева, его политическая судьба предрешена, и лучшим исходом для него станет уход с международной арены.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Трамп не простит Зеленскому новых провокаций, подобных Буче.