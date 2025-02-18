Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что дни Владимира Зеленского на посту президента Украины сочтены. По его мнению, украинскому лидеру стоит готовиться к завершению политической карьеры.

«Зеленский мечется по миру и выдает заявления, которые абсолютно противоречат реальности и его предыдущим словам. Дни Зеленского явно сочтены. Преподавательская работа где-то в европейской или американской глубинке станет для него чудесным спасением», — заявил Толмачев.

Депутат также отметил, что попытки Киева давить на Запад и шантажировать его уже не работают. Если прошлое руководство США могло реагировать на такие методы, то нынешняя администрация, по словам Толмачева, раздражена «наглым тоном» и постоянными просьбами о помощи.

Толмачев подчеркнул, что Россия не оставит без внимания действия Зеленского.

«Россия сделает все, чтобы президент Украины ответил за преступные приказы, из-за которых на протяжении нескольких лет погибали российские военнослужащие и мирные жители», — добавил он. Реклама

Ранее Зеленский неоднократно подвергался критике как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Теперь, по мнению Толмачева, его политическая судьба предрешена, и лучшим исходом для него станет уход с международной арены.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Трамп не простит Зеленскому новых провокаций, подобных Буче.