Павел Малков: Необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе уделяется особое внимание реализации всех мероприятий, связанных с этой сферой.

В 2025 году в Рязанской области в рамках национального проекта планируется отремонтировать 43 объекта дорожной инфраструктуры общей протяжённостью 146 километров, включая 29 региональных и 14 местных автодорог. На данный момент работы полностью завершены на 28 объектах. В частности, были обновлены асфальтобетонное покрытие, дорожная разметка и знаки на дорогах, ведущих к небольшим населённым пунктам, школьным и туристическим маршрутам, а также на ряде мостовых сооружений.

Среди отремонтированных объектов — подъезды к селу Огородниково в Спасском районе, селу Поливаново в Захаровском районе и селу Ногино в Рыбновском районе. Также был проведён ремонт участка автодороги Лакаш – Брыкин Бор протяжённостью 4,9 километра, ведущей к Окскому биосферному заповеднику в Спасском районе. Этот маршрут используется для поездок жителей нескольких сёл в медицинский пункт и детский сад. На данном участке было заменено дорожное покрытие, обустроены съезды, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Кроме того, в этом году началось строительство нового моста через реку Оку в Рязани, который имеет стратегическое значение для региона. Проект реализуется при поддержке Президента Российской Федерации, и на его реализацию выделено федеральное финансирование. В настоящее время работы ведутся одновременно на двух берегах реки. На данный момент погружена большая часть свай, продолжается строительство основного хода дороги и подъездных путей. Планируется завершить работы на объекте к 2029 году.

Также завершены работы по капитальному ремонту мостов через реки Пожву в Сапожковском районе, Молву в Кораблинском округе и Сынтулку в Касимовском округе. Ещё на четырёх объектах ремонтные работы находятся в завершающей стадии.

В Рязанской области продолжается внедрение системы интеллектуального управления транспортом. На данный момент к системе подключены 303 видеокамеры и 104 детектора транспортного потока. Данные, полученные от этих устройств, поступают в единый центр управления дорожным движением и автоматически анализируются, что позволяет оперативно реагировать на различные дорожные ситуации.

Губернатор Павел Малков отметил, что вопросы ремонта автодорог остаются актуальными для жителей региона. Он подчеркнул, что в этой сфере произошли значительные изменения: улучшилось качество ремонта, повысились требования к подрядным организациям и культуре производства.

«Радует, что постепенно преображаются въезды в Рязанскую область, трассы там стали намного лучше. В приоритетах по-прежнему приведение в порядок автодорог на школьных маршрутах, дорог, ведущих к социальным, сельскохозяйственным объектам, крупным предприятиям, которые формируют экономику региона. Это дороги в густонаселенных жилых микрорайонах. Также необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги и реконструировать узкие участки трасс», – сказал Павел Малков.