На реконструкцию подъездов к мосту-дублеру через Оку выделят 4 миллиарда рублей

Правительство Рязанской области опубликовало распоряжение о выделении бюджетных средств на капитальное строительство на период с 2026 по 2029 годы. Согласно документу, 2,3 миллиарда рублей будут направлены на реконструкцию подъездных путей к новому мосту через реку Ока, который свяжет село Шумашь с городом Спасск-Рязанский.

Также в рамках программы обновления городской инфраструктуры 1 миллиард 66 миллионов рублей будет направлен на ремонт улицы Большой в Рязани, а 492,6 миллиона рублей — на благоустройство дороги в селе Дядьково.

Завершение всех запланированных работ ожидается к 2029 году.

Строительство моста через реку Оку, протяжённостью 5,8 км, ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году был разработан проект моста, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы. В марте 2025 года был подписан контракт на строительство, а в июне выдано разрешение на начало работ.

Съезды с развязки будут вести:

с одной стороны — к трассе Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово,

с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.