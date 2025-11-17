Понедельник, 17 ноября, 2025
4.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

На реконструкцию подъездов к мосту-дублеру через Оку выделят 4 миллиарда рублей

Анастасия Мериакри
Фото: Минтранс Рязанской области

Правительство Рязанской области опубликовало распоряжение о выделении бюджетных средств на капитальное строительство на период с 2026 по 2029 годы. Согласно документу, 2,3 миллиарда рублей будут направлены на реконструкцию подъездных путей к новому мосту через реку Ока, который свяжет село Шумашь с городом Спасск-Рязанский.

Также в рамках программы обновления городской инфраструктуры 1 миллиард 66 миллионов рублей будет направлен на ремонт улицы Большой в Рязани, а 492,6 миллиона рублей — на благоустройство дороги в селе Дядьково.

Завершение всех запланированных работ ожидается к 2029 году.

Строительство моста через реку Оку, протяжённостью 5,8 км, ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году был разработан проект моста, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы. В марте 2025 года был подписан контракт на строительство, а в июне выдано разрешение на начало работ.

Съезды с развязки будут вести:

с одной стороны — к трассе Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово,

с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.

Читайте также  В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Завершен ремонт улицы Тепличной в Рязани

Транспорт и дороги

На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей

Администрация

В Рязани провели обработку дорог против гололеда

Транспорт и дороги

Пробка образовалась на Южной окружной Рязани из-за ДТП

Транспорт и дороги

В Рязани временно приостановлено движение 4-х троллейбусных маршрутов

Транспорт и дороги

В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

Топ-1