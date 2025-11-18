Покупка автомобильных шин в интернете — дело удобное, но рискованное. Это технически сложный товар, капризный к условиям перевозки и хранения, поэтому к выбору нужно подходить с холодной головой. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков рассказал «Ленте.ру», на что смотреть в первую очередь, когда курьер привез ваш заказ.

Сверяем маркировку

Первым делом убедитесь, что вам привезли именно то, что вы заказывали. Марка, модель, индексы скорости и нагрузки — все эти параметры крупно нанесены на боковину шины. Они должны до последней буквы и цифры совпадать с тем, что было указано в карточке товара, а главное — с рекомендациями производителя вашего автомобиля. Это не придирки, а ключевой фактор вашей безопасности на дороге.

Внешний осмотр: ищем деформации и трещины

Далее — внимательный осмотр. Ненакачанная шина, которая долго лежала в неправильном положении, может деформироваться. Ищите любые вмятины и искривления. Не должно быть никаких порезов, царапин или трещин.

Обязательно загляните и внутрь шины. Внутренний герметизирующий слой довольно нежный и может потрескаться, если резину хранили зимой под открытым небом.

Новые или уже «б/у»?

К сожалению, на маркетплейсах иногда под видом новых продают уже использованные шины. Причем «бывшей в употреблении» считается покрышка, которую хотя бы раз смонтировали на диск. Поэтому тщательно осмотрите протектор на предмет следов эксплуатации.

Еще более пристальное внимание уделите бортовым зонам — тем местам, которыми шина прилегает к диску. Там могут остаться повреждения от монтажного инструмента или следы специальной монтажной пасты.

Смотрим на дату производства

Еще один критически важный момент — дата выпуска. Нередко онлайн-площадки распродают резину, залежавшуюся на складах с прошлых сезонов. Эксперт отметил, что известны случаи, когда покупателям доставляли шины возрастом более пяти лет. Такая покупка — лотерея. В то же время резина, которая хранилась на складе не более двух лет с даты производства, при правильных условиях полностью сохраняет свои свойства.