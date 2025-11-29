Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат

В Рязани прошла благотворительная акция «Вкус заботы», приуроченная ко Дню матери. Мероприятие состоялось на базе АО «Детское питание».

Участие в акции приняли жёны и матери военнослужащих, находящихся в зоне СВО, а также представители местных органов власти. Они приготовили пироги и передали их раненым солдатам, находящимся на лечении в городских больницах.

В кондитерском цехе было испечено более 200 пирогов с ягодной начинкой. Затем участники акции отправились в медицинские учреждения, чтобы лично вручить выпечку военнослужащим, побеседовать с ними и оказать поддержку.

Акция «Вкус заботы» ежегодно проводится в преддверии Дня матери по всей России.