Возле рязанской ОКБ несколько дней лежит труп собаки

Жительница Рязани сообщила о том, что возле ОКБ уже несколько дней лежит труп собаки. Об этом стало известно из комментариев к публикации в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

По словам женщины, животное находится в районе Канищево, на пересечении с улицей Дорожная. Она выразила обеспокоенность тем, что труп может начать разлагаться.

Представители городской администрации пояснили, что за уборку трупов безнадзорных животных отвечает МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Горожане могут обратиться в службу по телефону 44-04-74 в будние дни с 9:00 до 17:00 для подачи заявок.