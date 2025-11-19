В Рязани зимой будут работать 26 ледовых площадок и 5 лыжных трасс

19 ноября состоялось заседание городской антитеррористической комиссии под председательством исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Бориса Ясинского. В рабочем совещании приняли участие представители федеральных и региональных исполнительных органов власти, силовых ведомств, руководители структурных подразделений администрации.

Основными темами заседания стали меры безопасности в Рязани в период проведения праздничных мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица России 2026», подведение итогов работы антитеррористической комиссии в 2025 году и план на предстоящий год.

Рабочее совещание началось с выступления заместителя председателя комиссии, представителя УФСБ России по Рязанской области Максима Паничкина, который рассказал об оперативной обстановке в сфере противодействия терроризму в 2025 году и задачах на 2026 год.

С 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года Рязань станет «Новогодней столицей» России. Директор Автономной некоммерческой организации «Центр современной культуры» Юлия Рулева пояснила, что центральной площадкой празднования станет Лыбедский бульвар. Главная сцена проекта разместится на площади перед Рязанским государственным цирком. Здесь пройдут праздничные концерты, театрализованные представления и выступления творческих коллективов.

Праздничные мероприятия Новогодней столицы будут реализованы и на ключевых культурных и общественных площадках города – Рязанский государственный цирк, Рязанский театр драмы, Театр юного зрителя, Рязанский областной театр кукол, Дом молодежи, улица Почтовая, Рязанский исторический музей, Центральный парк культуры и отдыха, Рязанская ВДНХ, Лесопарк, Туристский информационный центр и др.

Начальник управления культуры Надежда Майорова отметила, что традиционно культурно-досуговые учреждения города Рязани в праздничные выходные также приглашают посетить новогодние спектакли и концерты. В Лесопарке будет действовать резиденция Деда Мороза и каток, на площади перед ДК «Приокский» с 2 по 6 января 2026 года посетителям будут предложены игры и развлечения на свежем воздухе, на площади Победы в рамках проведения Новогодних ярмарок пройдут тематические концертные программы. Готовится к монтажу ледовая площадка с искусственным льдом на Лыбедском бульваре. В зимний период 2025-2026 годов при благоприятных погодных условиях будет действовать 26 ледовых площадок и 5 лыжных трасс. Продолжается реализация муниципальной инициативы управления общественных отношений по проведению в рязанских дворах праздничных программ «Дед Мороз в гостях у ТОС». Также на территории города начата установка новогодних елей.

Заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области Александр Чирятников в своем докладе рассказал об обеспечении общественного порядка и безопасности в период проведения в городе Рязани новогодних праздничных мероприятий.

Поскольку будут задействованы объекты учреждений культуры, образования и спорта руководителям подведомственных учреждений рекомендовано: провести дополнительные инструктажи с ответственными лицами и обслуживающим персоналом, отвечающим за пропускную систему зрителей и посетителей, о порядке действий при возникновении ЧС; проверить состояние первичных средств пожаротушения; проверить и обеспечить бесперебойную работу систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения; в целях забора воды в случае пожара регулярно проводить чистку пожарных гидрантов от снега и льда для обеспечения доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

В целях координации действий коммунально-технических служб города, а также оказания оперативно-технической помощи по устранению возможных аварий в период проведения новогодних мероприятий будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц городской администрации.

Предприятия потребительского рынка будут проинформированы о соблюдении требований действующего законодательства в сфере оборота и продажи алкогольной продукции.

На предприятиях топливно-энергетического комплекса и жизнеобеспечения города, а также потенциально опасных объектах будет предусмотрено дежурство руководящих работников и необходимое количество аварийно-восстановительных бригад для устранения возникающих аварий.

К обеспечению правопорядка во время проведения общественно-массовых мероприятий со значительным присутствием на них граждан с 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года дополнительно будут привлечены представители частных охранных организаций, казачества и народные дружинники.

На основных и наиболее крупных мероприятиях, которые будут проходить на территории Лыбедского бульвара 13 декабря, в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января 2026 г. на охрану общественного порядка планируется задействовать сотрудников органов внутренних дел, Управления Росгвардии по Рязанской области, работников частных охранных организаций и народных дружинников.

В завершение заседания участники обсудили итоги работы антитеррористической комиссии в 2025 году, а затем утвердили комплексный план и перечень мероприятий на предстоящий 2026 год.