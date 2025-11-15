Суббота, 15 ноября, 2025
В Рязани выбрали эскиз мемориала участникам СВО

Анастасия Мериакри

В Рязани подвели итоги конкурса на лучшее эскизное проектное предложение для размещения мемориально-памятного объекта «Монумент Памяти и Славы участникам СВО».

Место для монумента выбрали в парке культуры и отдыха «Рюмина Роща». Это территория рядом с Голенчинским шоссе и «Скорбященским мемориальным комплексом». Парк соединят с мемориальным комплексом, создав новый пешеходный маршрут «Рязань пешеходная».

Конкурс на лучшее эскизное предложение объявили 7 мая 2025 года. В нём участвовали архитекторы, дизайнеры и художники. Всего прислали 14 работ, из которых пять соответствовали условиям.

С 8 сентября по 6 ноября в Рязанской городской библиотеке им. С.А. Есенина проходила выставка конкурсных работ. Её посетили более 1000 человек, и в книге отзывов оставили 289 голосов за эскизы.

Члены жюри, учитывая мнение горожан, выбрали работу «Мы – русские, с нами Бог». Они также отметили необходимость доработки художественного образа монумента и благоустройства территории.

Доработку эскиза будет проводить рабочая группа с участием творческих союзов города.

По итогам конкурса победителями стали: архитектор Елена Забродина из Москвы, скульпторы Илья Гуреев и Людмила Семикопенко.

