Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
0.1 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Анастасия Мериакри

Почетный гражданин Рязани Раиса Ивановна Бушуева отметила свое столетие. С этим важным событием ее поздравили депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин и префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Раиса Ивановна появилась на свет в поселке Ибреси Ибресинского района Чувашской АССР. В период с 1942 по 1944 годы она трудилась в суде своей родной республики, выполняя обязанности переводчика с чувашского языка. В 1944 году Раиса Ивановна переехала в Рязань, где занимала должность секретаря судебного заседания КГБ в звании лейтенанта административной службы. Во время службы ей часто приходилось отправляться в командировки на фронт. День Победы она встретила в Рязани.

После завершения войны Раиса Ивановна продолжила свою трудовую деятельность в Рязани. Она работала на различных должностях в облисполкоме, а также на заводах «Глобус» и «САМ». Кроме того, она внесла свой вклад в радиотехнический институт. Свою профессиональную карьеру она завершила в 1995 году.

«Ваш жизненный путь — пример силы духа и доблести, особенно для подрастающего поколения. Пусть каждый Ваш день будет наполнен теплом и заботой близких людей. Спасибо за всё, что Вы сделали для нас и нашей Родины», — отметил Сергей Еремин.

Читайте также  Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая 

Раисе Ивановне были вручены медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные медали.

В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие
В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие
В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Другие материалы рубрики

Рязанцу Егору Николаеву присвоено звание Героя России

В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров

Предприниматели должны освободить помещения в Торговых рядах

Уничтожение обломков БПЛА проводится в районе Южного промузла в Рязани

В музее на станции Ряжск-1 открылась этнографическая экспозиция 

В Рязани продолжается акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Самые читаемые материалы

Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Общество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.
Общество

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости России

Ученый назвал ключ к разгадке пропажи Ирины Усольцевой

Отсутствие человека в сети не означает, что телефон нельзя...