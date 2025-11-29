В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Почетный гражданин Рязани Раиса Ивановна Бушуева отметила свое столетие. С этим важным событием ее поздравили депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин и префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Раиса Ивановна появилась на свет в поселке Ибреси Ибресинского района Чувашской АССР. В период с 1942 по 1944 годы она трудилась в суде своей родной республики, выполняя обязанности переводчика с чувашского языка. В 1944 году Раиса Ивановна переехала в Рязань, где занимала должность секретаря судебного заседания КГБ в звании лейтенанта административной службы. Во время службы ей часто приходилось отправляться в командировки на фронт. День Победы она встретила в Рязани.

После завершения войны Раиса Ивановна продолжила свою трудовую деятельность в Рязани. Она работала на различных должностях в облисполкоме, а также на заводах «Глобус» и «САМ». Кроме того, она внесла свой вклад в радиотехнический институт. Свою профессиональную карьеру она завершила в 1995 году.

«Ваш жизненный путь — пример силы духа и доблести, особенно для подрастающего поколения. Пусть каждый Ваш день будет наполнен теплом и заботой близких людей. Спасибо за всё, что Вы сделали для нас и нашей Родины», — отметил Сергей Еремин.

Раисе Ивановне были вручены медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные медали.