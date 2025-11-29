В центре «Авангард» Рязанской области военную подготовку прошли 400 студентов и школьников

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков принял участие в церемонии награждения участников финальных военно-патриотических сборов 2025 года. Эти сборы проходили на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который расположен на территории Центра активной молодежи и детей «Лучезарный» в Спасском районе.

На церемонии присутствовали представители Рязанской областной Думы, регионального комитета по делам молодежи, 137 гвардейского парашютно-десантного полка и 119 гвардейского парашютно-десантного полка, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Рязанской области, Ассоциации ветеранов СВО, представители духовенства и старшеклассники.

От имени Губернатора Павла Малкова приветствовал участников Денис Боков. Он отметил, что военно-патриотические сборы в Рязанской области уже несколько лет помогают молодым людям готовиться к службе в Вооруженных Силах РФ и развиваться физически. За это время в сборах приняли участие более 1600 человек из всех муниципальных образований региона.

«Сегодня особенно важно уделять внимание таким мероприятиям, реализации проектов по патриотическому воспитанию. В регионе ведется большая работа для того, чтобы у молодых людей был комплекс необходимых знаний, умений и навыков и возможность подготовиться к службе в армии или же обучению в высших военно-учебных заведениях», — сказал Денис Боков. Он также отметил, что 15 участников сборов «Авангард» прошлых лет стали курсантами училища ВДВ.

В этом году на базе УМЦ «Авангард» прошло четыре сбора, в которых участвовали 400 студентов ссузов и старшеклассников. Они прошли курс начальной военной подготовки под руководством специалистов РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова, Управления Росгвардии по Рязанской области и 309 Центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ.

В рамках смены прошли военно-спортивные игры, направленные на отработку тактических и огневых навыков, занятия по оказанию первой медицинской помощи и топографии, открытые диалоги с ветеранами СВО и тренинги по пилотированию дронов. Также был реализован проект «Формула мужества: женское лицо Победы», в рамках которого школьники и студенты встретились с женщинами-военнослужащими из 137 и 217 гвардейских парашютно-десантных полков и женами участников СВО. Эти женщины сейчас руководят волонтерскими объединениями и проводят гуманитарные акции в поддержку российских военнослужащих.