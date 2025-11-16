Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
Рязанский Мампус признан лучшим амбассадором России

Анастасия Мериакри

Сервис «Туту» объявил итоги конкурса «Лучший амбассадор региона». Первое место занял рязанский Мампус.

Мампус — главный герой интерактивного путеводителя, созданного для развития детского туризма в регионе. Проект стартовал в 2024 году и сразу завоевал популярность среди рязанских школьников и юных путешественников из других городов. Мампус помогает детям с интересом изучать историю, природу и культуру области, превращая экскурсии в увлекательные приключения.

Второе место занял Ерленбаев Ирбизек из Горно-Алтайска. Третье место — Немчинов Генрих из села Брыкаланск в Республике Коми.

Главный приз конкурса составляет 300 тысяч рублей, которые будут направлены на развитие проекта.

Напомним, победителя выбрали путем народного голосования. Всего было проведено семь отборочных туров. На конкурс подали 70 заявок от участников.

