Рязанские школы получили знак качества от Рособрнадзора. Программа «Знак качества для образовательных организаций» включает два направления.

Первое направление — «Высокие образовательные результаты». Этот знак присуждается школам, демонстрирующим высокие и объективные результаты в образовании. В рамках этого направления отмечены 330 школ из 63 регионов России, среди которых — лицей №4 и лицей №52 города Рязани.

Второе направление — «Высокая культура оценивания». Здесь знак получают школы, демонстрирующие высокий уровень объективности в оценивании. В этом направлении отмечены следующие образовательные учреждения региона: Скопинская школа имени М. Горького, Листвянская школа, Мосоловская школа имени В.М. Фомина, школы №7, №14, №43, №67, №69, гимназия №2 имени И.П. Павлова города Рязани, Кораблинская школа №2 и Екшурская школа Клепиковского района.