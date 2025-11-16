Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанские школы получили знак качества от Рособрнадзора

Анастасия Мериакри
Фото: Министерство образования Рязанской области

Рязанские школы получили знак качества от Рособрнадзора. Программа «Знак качества для образовательных организаций» включает два направления.

Первое направление — «Высокие образовательные результаты». Этот знак присуждается школам, демонстрирующим высокие и объективные результаты в образовании. В рамках этого направления отмечены 330 школ из 63 регионов России, среди которых — лицей №4 и лицей №52 города Рязани.

Второе направление — «Высокая культура оценивания». Здесь знак получают школы, демонстрирующие высокий уровень объективности в оценивании. В этом направлении отмечены следующие образовательные учреждения региона: Скопинская школа имени М. Горького, Листвянская школа, Мосоловская школа имени В.М. Фомина, школы №7, №14, №43, №67, №69, гимназия №2 имени И.П. Павлова города Рязани, Кораблинская школа №2 и Екшурская школа Клепиковского района.

Самые читаемые материалы

Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

Последние новости

Александр Кержаков отправился на матч сборной России в куртке ФК «Рязань»

Множество людей пришло, чтобы проводить бывших игроков сборной России в 5 утра.

Возле рязанской ОКБ несколько дней лежит труп собаки

Рязанка выразила обеспокоенность тем, что труп может начать разлагаться.

На площади Ленина в Рязани монтируют главную городскую ель

Планируется, что установка дерева займет три дня. Украшение и подключение иллюминации планируется начать позже.

Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на газификацию в селах

Недавно перечень льготников был расширен, и теперь выплаты и субсидии на догазификацию доступны семьям участников СВО.

Рязанский Мампус признан лучшим амбассадором России

Мампус — главный герой интерактивного путеводителя, созданного для развития детского туризма в регионе.

Три населенных пункта остались без света из-за порывистого ветра в Кадомском районе

В селе Восход из-за падения дерева произошло повреждение электропроводов.

В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Об этом местные жители пожаловались Екатерине Мизулиной.

В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Маскировочные сети являются важным расходным материалом в зоне боевых действий.

Будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки РГУ на Дне открытых дверей

Абитуриенты смогли ознакомиться с институтами и факультетами, получить ценные советы от руководства и выпускников университета.

Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — Виктория исполнила сложную композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary.

В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели.

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников.

В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Рязани Мария Гаврилова отметила 102-й день рождения

В начале войны она работала грузчиком, загружая продовольствие в эшелоны, отправлявшиеся на фронт.

В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

В планах на ближайшее время — ремонт фасада здания центра и благоустройство прилегающей территории.