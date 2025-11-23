Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 23 ноября, 2025
-0.3 C
Рязань
Рязань вошла в число самых дорогих городов России для новогоднего туризма

Анастасия Мериакри
Фото из группы НОВЫЙ ГОД в РЯЗАНИ ВКонтакте

Рязань вошла в число самых дорогих городов России, в которых больше всего подорожала посуточная аренда на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Циан».

Среди самых дорогих направлений для новогодних путешествий выделяются Великий Устюг, Москва и Рязань. Стоимость проживания в Москве составляет в среднем 8,6 тысячи рублей в сутки, а в Рязани — 8,2 тысячи.

Сильнее всего цены на посуточную аренду жилья на новогодние праздники выросли в Великом Устюге, Ярославле и Выборге — на 23–25% за год. Самые доступные цены зафиксированы в Сортавале, Ессентуках, Иркутске и Уфе, где средняя стоимость составляет от 2,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки.

Как сообщила ТАСС Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циан», в праздничные дни владельцы жилья обычно повышают цены. В этом году средняя наценка по 30 наиболее популярным городам составляет 46%. Наибольшее увеличение цен наблюдается в Рязани, Великом Устюге и Мурманске, где ставки выросли в 2–2,3 раза по сравнению с базовыми.

Средняя продолжительность новогодних поездок в этом году составляет четыре дня. В Зеленоградске, Сочи и Ессентуках люди предпочитают оставаться на более длительный срок — семь, шесть и шесть дней соответственно. В среднем жилье бронируется для троих человек. В Рязань, которая в этом году является «новогодней столицей», группы путешественников обычно приезжают вшестером.

Аналитики отмечают, что интерес к новогоднему размещению практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Основные причины этого включают высокий уровень активности в предыдущие годы, замедление экономического роста и укрепление рубля.

