Рязань получит 928 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

В Рязани на модернизацию коммунальных сетей дополнительно выделено 928 млн рублей, включая средства казначейского инфраструктурного кредита. Об этом говорится в распоряжении Правительства Рязанской области, опубликованном в газете «Рязанские ведомости».

До конца 2027 года за счёт этих средств планируется заменить участок тепломагистрали длиной 11 км, который проходит от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой.

Реконструкция тепломагистрали позволит сократить теплопотери, увеличить экономическую эффективность работы Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей и обеспечить подключение новых объектов к системе теплоснабжения.