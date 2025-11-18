Вторник, 18 ноября, 2025
Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетил театральный форум в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязанской области проходит трехдневный форум, организованный Союзом театральных деятелей России. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов и предложений по развитию театрального искусства. Форум проходит при поддержке Министерства культуры РФ и объединяет около 200 участников из разных регионов Центрального федерального округа.

Среди гостей форума — полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов и председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков. Игорь Щеголев подчеркнул значимость продвижения через театры традиционных семейных ценностей для улучшения демографической ситуации. Он отметил важность учета этой задачи при разработке Концепции развития театра в России.

Владимир Машков отметил, что в Центральном федеральном округе сосредоточено самое большое количество театров и членов Союза театральных деятелей. Это позволяет участникам форума опираться на богатый опыт и знания при выработке конкретных шагов для дальнейшего развития театрального искусства.

Форум стал третьим в серии мероприятий, направленных на разработку Концепции развития театра до 2035 года. В рамках форума участники обсудили законодательные аспекты, финансирование, кадровую политику, международное сотрудничество, обновление технической базы, творческий потенциал и инновации в театральном искусстве.

Читайте также  В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

После завершения форума в Рязанской области аналогичные мероприятия пройдут в других регионах страны. Итоги всех обсуждений будут подведены на финальном Всероссийском форуме следующего года, где участники представят единую Концепцию развития театра.

