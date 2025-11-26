Новая остановка «Октябрьский городок» появится в Рязани в 2026 году

В Рязани появится новая остановка общественного транспорта, сообщает Рязанская городская Дума.

Первый заместитель главы муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев провёл личный приём граждан. К нему обратилась жительница района с просьбой благоустроить остановку общественного транспорта «Октябрьский городок» и установить павильон на разворотном кругу.

Администрация Рязани сообщила, что проектная документация на устройство новой остановки уже разработана и прошла государственную экспертизу. Планируется, что работы по установке остановки начнутся в первом полугодии 2026 года.