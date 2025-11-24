Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
4.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

В Рязани полицейские задержали мужчину, который скрывался от суда по делу о неуплате алиментов. Его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Октябрьскому району получили информацию о 32-летнем рязанце, обвиняемом в уклонении от выплаты алиментов. Расследование было завершено, и материалы направлены в суд. Однако подсудимый скрылся, и его объявили в федеральный розыск.

Полицейские проверили места жительства обвиняемого, а также адреса его родственников и знакомых. Выяснив, где может скрываться мужчина, оперативники установили скрытое наблюдение. Вскоре подозреваемый пришёл в место, где его ждали полицейские, и был задержан. Теперь его передадут инициаторам розыска.

Кроме того, суд признал виновным в неуплате алиментов на двух несовершеннолетних детей 34-летнего рязанца. Он был лишён родительских прав, а его задолженность превысила 600 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 5 месяцев с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.

Читайте также  Иностранец с питбулем украл велосипеды после увольнения с работы

Другие материалы рубрики

Ночная угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани и области

Рязанцы рассказали о «школьниках под веществами» в Лесопарке

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

Сломавший общественный туалет на Лыбедском бульваре рязанец извинился перед горожанами

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.