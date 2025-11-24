В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов

В Рязани полицейские задержали мужчину, который скрывался от суда по делу о неуплате алиментов. Его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Октябрьскому району получили информацию о 32-летнем рязанце, обвиняемом в уклонении от выплаты алиментов. Расследование было завершено, и материалы направлены в суд. Однако подсудимый скрылся, и его объявили в федеральный розыск.

Полицейские проверили места жительства обвиняемого, а также адреса его родственников и знакомых. Выяснив, где может скрываться мужчина, оперативники установили скрытое наблюдение. Вскоре подозреваемый пришёл в место, где его ждали полицейские, и был задержан. Теперь его передадут инициаторам розыска.

Кроме того, суд признал виновным в неуплате алиментов на двух несовершеннолетних детей 34-летнего рязанца. Он был лишён родительских прав, а его задолженность превысила 600 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 5 месяцев с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.